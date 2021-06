Leedu julgeolekujuht: rändega suureneb terroristide ja KGB agentide oht

«Mõistan, et me ei saa kõikidele templit panna, me ei pea mingil juhul kõiki kurjategijateks või luurajateks, kuid rändevoo paisumisega see oht suureneb,» ütles luurejuht teleusutluses.

Tänavu on Leetu Valgevenest teadaolevalt jõudnud umbes 400 migranti, peamiselt Iraagist. Seda on viis korda rohkem kui mullu. Leedu luurele tähendab see kõrgendatud vastutust ja muret, et riiki ei satuks terroriste ja eriteenistustega seotud isikud.

«Riskina näen ma, et kui meie riigis suureneb välismaalt saabuvate inimeste hulk, eriti arvestades, kust nad tulevad, vaatame meie seda läbi teise, terrorismiohu prisma. Me ei tea osalt, kes meie riiki tulevad, küllalt raske on koguda teavet, sest need inimesed on sageli dokumentideta, valetavad oma eriala ja hariduse kohta. Selles mõttes on julgeolekuametil, mis vastutab terroritõrje eest, rohkem tööd, mida me ka teeme,» ütles Jauniškis.

Ta nimetas maikuist Ryanairi lennuki Minskis maanduma sundimist «väljakutsuvaks ja jultunuks», Leedu luure püüab praegu selle sündmuse kohta saada võimalikult täpset teavet.

Samas on Lääne reaktsioon Ryanairi juhtumile Valgevene vaid veelgi rohkem Venemaa embusse paisanud ja too kasutab seda ära.