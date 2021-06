Nii on ka Genfis tänase Joe Bideni ja Vladimir Putini tippkohtumise puhul kasutusele võetud kõikvõimalikud abinõud riigijuhtide turvalisuse tagamiseks. Kohtumise toimumispaigaks olev La Grange’i villa ja selle juures asuv park on ümbritsetud aia ja okastraadiga, tavainimestele on suletud Genfi järve ääres asuvad tänavad ja uudisteagentuuride poolt avaldatud piltidelt võis näha, kuidas kohtumispaiga lähistel seati üles õhutõrjekahurid.