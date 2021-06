Hiina: tuumajaama kiirgustaset tõstsid kannatada saanud kütusevardad

CNN teatas eile, et USA valitsus uurib teadet kiirguslekkest Taishani tuumajaamas. Elektrijaama Prantsuse operaator Framatone teatas, et tegeleb tehnilise probleemi lahendamisega.

«Kontrollimatute tegurite tõttu kütusetootmises, transpordis, laadimises ja teistes ühendustes on kütusevarda väike kahjustus vältimatu,» öeldi avalduses ja kinnitati, et see on tavaline nähtus.