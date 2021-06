GALERII ⟩ Biden: USA ja Venemaa inimõiguste olukorra võrdlemine on naeruväärne

«Kogu kohtumise toon ... oli hea, positiivne,» lausus Biden ajakirjanikele pärast, rõhutades, et oli selgelt välja öelnud, et ei kavatse sallida katseid rikkuda USA demokraatlikku suveräänsust või destabiliseerida selle demokraatlikke valimisi. Riigipea sõnul saavad seesugused katsed vastulöögi.

Biden selgitas, et tema peamiseks agendaks on ameeriklased. «Ma ütlesin Putinile, et me ei ole Venemaa või kellegi teise vastu. Me teeme, mis me teeme ameeriklaste nimel.»