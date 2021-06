Kreekat kritiseeritakse plaani eest migrante põrgumüraga peletada

Seda piirkonda on aastate jooksul tundma õppinud ka politsei- ja piirivalveameti (PPA) ametnikud, kes on üheskoos kreeklaste ja teiste Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) poolt Kreekasse lähetatud piiriametnikega aidanud võidelda ebaseadusliku migratsiooniga Euroopa Liidu välispiiril.

PPAst öeldi Postimehele, et praegugi panustab Eesti Évrose piirkonnas kuue ametnikuga, kelle tööpõlluks on umbes kolme kilomeetri laiune piiriala Kreekat Türgist eraldava jõe kaldal. PPA teatel on ebaseaduslikud piiriületused selles piirkonnas märkimisväärselt vähenenud ja peamine surve on koondumas hoopis Bulgaaria-Türgi maismaapiirile. Kreeklased katsetavad aga just praegusel, koroonaviiruse tõttu migratsiooni mõttes veidi rahulikumal ajal Türgi piiril mitmesuguseid meetmeid illegaalse piiriületuse tõkestamiseks, millest eelkõige üks – helikahurite kasutamine – on esile kutsunud paraja vaidluse.