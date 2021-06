ülevaade ⟩ Genfi kohtumine tõmbas pingeid maha

Kohtumine algas vähemalt helge noodiga, sest Putin jõudis Genfis asuvasse Villa la Grange’i õigel ajal. Putini hilinemine on juba kurikuulus ja täpne saabumine viitas sellele, et Venemaa president ei proovi juba eos üritust õõnestada.

Otsest põhjust tal selleks ka ei olnud. Mõne eksperdi sõnul oli juba kohtumise toimumine võit Putinile. Väidetavalt ei tehtud Venemaal Krimmi annekteerimise järel kehtestatud sanktsioonidest suurt numbrit, kuid G8 formaadist väljaheitmine oli see, mis tõsiselt salvas.

Putin tänas Bidenit kutse eest, millele Biden vastas: «Alati on parem kohtuda silmast silma.» Kohtumisele eelnenud fotosessiooni ajal paistis, et Biden viitas Ühendriikidele ja Venemaale kui kahele suurjõule, kuigi üldise sagina keskel läks osa tekstist kaduma. Tegu on kindlasti meeltmööda avaldusega Kremlile, mis soovib end võrdse mängijana näidata.