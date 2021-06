Saksamaa toob Leedust skandaaliga seoses ära terve allüksuse

Kaitseminister kinnitas, et kõik 30 sõjaväelast «tuuakse viivitamatult tagasi».

Leedu kaitseväe pressiesindaja Rūta Montvilė teatas juba päev varem, et Saksamaa uurib Leedus oma sõjaväelaste seas aset leidnud vahejuhtumit, kus meedia teatel olengu käigus lauldi juudivastaseid laule ja on kahtlusi ka seksuaalse ahistamise osas. Montvilė lisas, et Leedu politseile selle loo peale ei kaevatud.