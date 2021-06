Jaapan hakkab väljastama välisreisideks vaktsineerimispassi

Euroopa Liit töötab digitaalsete vaktsineerimispasside väljastamise nimel selleks suveks, et saada tagasi hädavajalikud turistid, ning osa EL-i riike kavatseb hakata välja andma passe riiklikul tasandil.

EL-i nõndanimetatud roheline tõend sisaldab teavet selle kohta, kas isik on vaktsineeritud või on Covidit põdenud, andnud negatiivse testi ja paranenud.

Möödunud kuul teatas Washington, et kaalub spetsiaalset dokumenti vaktsineeritud ameeriklastele, kes välismaale tahavad sõita.

Kuid see idee on on leidnud mõnes paigas kahtleva vastuvõtu. Konservatiivsetes USA osariikides nagu Florida ja Texas nähakse vaktsineerimist tõendavates reisidokumentides inimeste põhiõiguste rikkumist.