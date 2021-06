Ligi kaks kolmandikku venelastest on uue sundvaktsineerimise poliitika vastu, Soome avas oma piirid töörändele ja turismile ning Prantsusmaa kaalub puiklevate meditsiinitöötajate sundvaktsineerimist.

Venemaal Moskva kohvikupoodide keti Skuratovi töötajatele teatati eile hommikul, et nad on sunnitud minema vaktsineerima juhul kui nad ei soovi oma tööd kaotada.

«Me saime ülemustelt kirja, et me peame endale aja kirja panema vaktsineerimisele,» ütles 23-aastane barista Maša Zubrilina The Moscow Timesile ja lisas: «Enamik minu kolleegidest laseb süsti ära teha.»