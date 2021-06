Putin: Venemaa on valmis USA-ga dialoogi jätkama

Kolmapäevasel tippkohtumisel püüti lõdvendada viimastel aastatel kasvanud pingeid Moskva ja Washingtoni vahel, kelle suhted on külma sõja järgse aja suurimas madalseisus.

Putini sõnul oli kohtumine üsna sõbralik ning nad said Bideniga võtmeküsimustes teineteisest aru.

Biden on on professionaal, kellega töötades tuleb olla tähelepanelik, et midagi kahe silma vahele ei jääks, ütles Putin.