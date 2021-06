Kimi sõnul tuleb valmistuda dialoogiks ja vastasseisuks Ühendriikidega

Pyongyang on juba varem Bideni süüdistanud vaenulikus poliitikas ja Kimi solvamises ning avaldanud 2019. aastal muu hulgas arvamust, et ta tuleks «kepiga surnuks peksta».

Põhja-Korea välisministeeriumi hinnangul tahavad Ühendriigid diplomaatia võltsi sildiga varjata oma vaenulikke samme. Ministeerium hoiatas ühtlasi Bidenit, et too tegi suure vea oma «aegunud hoiakuga» Pyongyangi suhtes.

Biden ütles maikuus, et tal ei ole mingeid illusioone, kui raske on veenda Põhja-Koread oma tuumaarsenalist loobuma.

«Meil ei ole mingeid illusioone, kui keeruline see on – mitte mingeid. Eelmised neli administratsiooni seda eesmärki ei saavutanud, See on äärmiselt keeruline eesmärk,» lausus Biden pressikonverentsil pärast kõnelusi Lõuna-Korea presidendi Moon Jae-iniga.