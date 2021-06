Töölt kõrvaldati Shanghais asuva Ida-Hiina poliitika- ja õigusteaduste ülikooli teadur Bao Yinan, keda tema tööandja süüdistas valeväidete esitamises. Ülikool on praeguseks keelanud tal loengute andmise ja õppetöö läbiviimise, moodustatud on ka eriotstarbeline töögrupp, mis asja uurima hakkab, kirjutab The Guardian.