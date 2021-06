Orjanduse kaotamise päevast saab USA riigipüha

19. juunist ehk Juneteenthist sai Ühendriikide 12. riigipüha ja esimene uus püha, mis viimase 38 aasta jooksul on kehtestatud. Eelmine oli Martin Luther Kingi päev 1983. aastal.

Juneteenthi tähendus on viimastel aastatel kasvanud, kuna riigis endiselt suurt mõju avaldav strukturaalne rassism on tõusnud keskseks kõneaineks.

Enamikus USA osariikides on tähistatud 19. juunit juba varem ja inimestele on antud sel puhul vaba päev.

19. juunil 1865 said viimased Ühendriikide afroameeriklased teada, et on vabad.