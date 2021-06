Pentagon peab hiljemalt 25. juunil kongressile edastama kauaoodatud UFO-raporti, mida tutvustati osadele kongresmenidele USA mereväe ja FBI esindajate poolt juba sel nädalal. Mõned ülevaate saanud poliitikud ütlesid, et on leidude pärast tõsiselt mures. «Selgelt on tegu millegagi, millega me hakkama ei saa,» ütles TMZ-le vabariiklane Tim Burchett.