Prantsusmaa süüdistab Venemaad Kesk-Aafrika Vabariigis võimu haaramises

Prantsuse sõjavägi peatas kuu algul rahalise abi ja sõjalise koostöö KAV-iga, väites, et sealne valitsus on kaasosaline Prantsusmaa vastu suunatud desinformatsioonikampaanias, mida toetab Venemaa.

KAV on keskmeks lahkhelidele Vene palgasõdurite grupi Wagner rolli üle Aafrikas. Wagnerit juhiks peetakse Vene ärmieest Jevgeni Prigožinit, kes on president Vladimir Putini usaldusalune.

Vene palgasõdurid on Kesk-Aafrika Vabariigis võimu haaranud, eriti sõjalise võimu, ütles Prantsuse välisminister Jean-Yves Le Drian telekanalile BFM TV.

«Me võitleme sellega ja see on sundinud meid rakendama meetmeid, et teatud osa oma sõjaväepersonalist ära tuua,» sõnas ta.