WHO: paljud riigid on sunnitud vaktsineerimise peatama

Jõukad riigid on lubanud annetada miljardeid vaktsiiniannuseid, kuid WHO ametnikud märgivad, et puudu on ka ajast.

Vaktsiinide nappus tähendab sageli, et ühe vaktsiinidoosi saanud inimene peab teise kaitsesüsti saamiseks ootama liiga kaua.

«Meil on tohutu arv riike, mis on olnud sunnitud teise vaktsiinidoosi jaotamise peatama,» ütles WHO Covaxi programmi esimees Bruce Aylward.

«Kui ma õigesti mäletan, on umbes 30-40 riiki, kellele saanuks suunata näiteks AstraZeneca vaktsiini teisi annuseid, kuid kes nüüd seda teha ei saa,» lisas ta.

Probleem mõjutab Lõuna-Aasiat, Sahara-tagust Aafrikat, Ladina-Ameerikat ja Lähis-Ida. Eriti rängalt on sellest mõjutatud aga riigid nagu India, Nepal ja Sri Lanka, kus möllab laastav haiguspuhang, ütles Aylward

Covaxi tarneahela üks tugisambaid pidi olema Serum Institute of India (SII), mis toodab AstraZeneca vaktsiini, kuid India piiras enda nakkuslaine tõttu vaktsiini eksporti.

«Me proovime nüüd teha kiirelt koostööd AstraZeneca enda, aga ka SII ja India valitsusega, et neid tarneid taasalustada ja saata teised annused nendesse populatsioonidesse, sest meil on tekkimas suuremad ajavahed kui me selles osas tahtnud oleks,» rääkis Aylward.

Samuti kurtis ta, et vaktsiinidele on ligipääs praegu ainult riikidel, millel on piisavalt raha või kes vaktsiini ise toodavad.

WHO hoiatas esmaspäeval, et koroonaviirus levib kiiremini kui vaktsiinid ja G7 riikide lubadus vaestele riikidele miljardeid doose anda ei ole piisav.

Aafrikas on vaktsineeritud vaid umbes üks protsent rahvastikust, selgub WHO andmeist.