Euroopa Liit ähvardab otsustusjõuetut Liibanoni sanktsioonidega

Liibanoni ajakirjandus on samal ajal väitnud, et Euroopa Liit ja Prantsusmaa panevad kokku ettepanekuid mõnedele poliitikutele reisikeelu kehtestamiseks ja nende varade külmutamiseks.

Borrelli sõnul tuleb Liibanonil moodustada kiirelt uus valitsus, ellu viia reformid ja jõuda kokkuleppele Rahvusvahelise Valuutafondiga (IMF), et riik majandus- ja rahanduskriisist välja juhtida.

Liibanoni majanduskriis, mille taga on aastakümneid kestnud korruptsioon ja haldussuutmatus, algas 2019. aasta lõpus ja see on viimastel kuudel veel enam hoogu saanud.