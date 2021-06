USA saadab Taiwanile 2,5 miljonit doosi koroonavaktsiini

See samm ilmselt ärritab Hiinat, mis peab saart endale kuuluvaks.

«Meie annetus 2,5 miljonit vaktsiinidoosi on teel Taiwani,» teatas USA välisministeeriumi kõneisik Ned Price Twitteris.

Tegemist on umbes kolm korda suurema kogusega, kuid andis teada USA delegatsioon.

Taipei on süüdistanud Pekingit, et see takistab Taiwani jõupingutusi hankida piisavas koguses koroonavaktsiini.