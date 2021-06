GALERII ⟩ Türgi naised protestisid Istanbuli konventsioonist lahkumise vastu

Naisteõiguste rühmitused organiseerisid Istanbulis kaks suurt meeleavaldust, ühe laupäeval ja ühe 1. juulil, et survestada valitsust otsusest taganema enne selle ametlikku jõustumist samal päeval. Kuni 1. juulini on kavas veel mitmeid väiksemaid meeleavaldusi.

Istanbuli konventsioonile on alla kirjutanud 45 riiki ja ka Euroopa Liit. Konventsioon nõuab, et valitsused võtaksid vastu seadusi, mis on seotud süüdimõistmisega koduvägivalla eest, sealhulgas abielusisese vägistamise ja naiste suguelundite moonutamise eest.

Naisõiguste organisatsioonid süüdistavad valitsust leppest taandumises selleks, et rahustada konservatiive, kes väitsid, et konventsioon kahjustab perede ühtsust.

Mullu mõrvati 300 naist ja see arv kasvab. Inimõiguste vabaühenduse We Will Stop Femicide andmeil on tänavu Türgis tapetud juba 177 naist.