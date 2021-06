Armeenias algasid ennetähtaegsed parlamendivalimised

Reformimeelne peaminister Nikol Pašinjan, kes sõjalise kaotuse tõttu Aserbaidžaanile minetas suure senisest toetusest, loodab mandaati uuendada. Tema peavastaseks on endine president Robert Kotšarjan. Kardetakse, et valimistele võivad järgneda protestid ja meeleavaldused.

Poliitikavaatlejate meelest on tulemust raske ennustada, sest ühelt poolt on valijad apaatseks jäänud, kuid teiselt poolt on Pašinjan ja Kotšarjan teinud kõik selleks, et rahvahulki mobiliseerida.