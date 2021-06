Venemaa suursaadik pöördus optimistlikuna Washingtoni tagasi

Vene ajakirjanduse teatel asus saadik Anatoli Antonov pühapäeva hommikul Moskva Šeremetjevo lennujaamast teele, et pöörduda tagasi Washingtoni, kust ta oli kutsutud märtsis koju konsultatsioonidele.

Antonov ütles RIA Novostile, et on tööd taas alustades optimistlikus meeleolus.

Venemaa president Vladimir Putin kinnitas kolmapäeval pärast Genfis peetud kõnelust USA presidendi Joe Bideniga, et Moskva ja Washington leppisid kokku suursaadikute naasmise.

Kui Biden ütles märtsis, et Putin on nagu "tapja", astus Venemaa harvaesineva sammu, kutsudes suursaadik Antonovi koju ning öeldes, et ka USA suursaadik John Sullivan võiks Moskvast koju sõita.