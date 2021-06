«Põud sundis palju inimesi asuma sisemaalt Kunene jõe kallastele. Praegu on juba aprilli lõpp ja tänavu pole seni sadanud tilkagi,» ütleb Werwey. «Olukord on alates 2018. aastast väga halb, kuid see aasta on katastroof. Inimesed on kaotanud oma karja, kes on surnud janusse ja toidupuudusse.»