Näiteks tõi Simchon esile TikTokis algatatud kampaania, kus noored inimesed teevad videoid üleskutsetega juute tappa. Ta möönis, et juudivastast vaenu on ajaloo jooksul kogu aeg olnud ja varem on see võtnud märksa jõhkrama vormi. Küll aga on hirmutav, et Euroopas ja mujal maailmas on jälle vaen tõusuteel ning viha õhutatakse oma näo ja nime alt.