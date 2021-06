Endine Briti alamkoja spiiker John Bercow liitub Tööparteiga

Ta pahandas Theresa May ja Boris Johnsoni juhitud konservatiivseid valitsusi sellega, et andis seadusandjatele võimaluse takistada kavandatavaid õigusakte Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise kohta.

Bercow'd on süüdistatud ka oma personaliliikmete tagakiusamises, kuid ta on seda eitanud. Ta astus spiikri kohalt tagasi 2019. aastal.

Bercow on tuntud kui peaminister Johnsoni terav kriitik. Ta ütles ajalehele The Observer, et Johnsoni juhtimisel muutusid konservatiivid reaktsioonilisteks, populistlikeks, natsionalistlikeks ja vahel lausa ksenofoobseteks.

«Lahendus, milleni ma jõudsin, on see, et see valitsus tuleb asendada,» ütles ta. «Reaalsuses on Tööpartei ainus vahend selle eesmärgi saavutamiseks.»