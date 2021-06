USA valmistab ette uusi Vene-sanktsioone seoses Navalnõi juhtumiga

Sullivani sõnul kulub aga pool aastat kuni aasta, et saada selgust, kas USA administratsioonil on võimalik luua strateegilist dialoogi Venemaaga.

Julgeolekunõuniku hinnangul on raske ette kujutada, et Venemaaga on võimalik sõbraks saada, kuid täiesti reaalne on USAle mittevajaliku eskaleerumise ohu vähendamine.