Le Peni erakond võib Prantsuse kohalikel valimistel teha hea tulemuse

Paremäärmuslikud poliitikud juhivad juba praegu käputäit linnu. Kuid juhtida regiooni, mille eelarve on miljardites eurodes ning võimaldaks hallata koole, transporti ja majandusarengut, see annaks analüütikute sõnul RNile selle legitiimsuse, mida erakond soovib.

Üks võimalikke kohti valimiste võitmiseks on Provence-Alpes-Côte d'Azuri regioon, kus asuvad sellised linnad nagu Marseille, Saint-Tropez ja Cannes, ning erakonna käilakujuks on endine minister Thierry Mariani, kes vabariiklaste juurest RNi üle kolis.

Valimistulemuste ennustamine on keeruline kahetasandilise valimissüsteemi ja taktikalise hääletuse mõju tõttu, mille tulemusel koondavad põhivoolu kuuluvad parteid jõud, et paremäärmuslased võimult eemal hoida.

Võimalik kuni 60 protsendi suurune valimistelt kõrvale jääjate arv on samuti oluline tegur. Enamikes valimisjaoskondades on seni olnud väga vaikne.

Vasakpoolse Jean Jaurès' sihtasutuse avaliku arvamuse ekspert Antoine Bristielle usub, et hääletus on tõenäoliselt järjekordne samm paremäärmuslaste normaliseerimisel.

«Asi pole mitte selles, et RNi ideed oleks Prantsuse ühiskonnas populaarsemad või omaksvõetud,» ütles ta AFPle. «Asi on selles, et erakond ei hirmuta enam inimesi piisavalt, et käivitada vastuseisu lainet.»