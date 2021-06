Moskva: võimalikud uued USA sanktsioonid saavad vastuse

Ta kommenteeris nii USA presidendi Joe Bideni riikliku julgeoleku nõuniku Jake Sullivani teadet, et Washington on valmistamas ette uut sanktsioonide paketti seoses Kremli-kriitiku Aleksei Navalnõi mürgitamise juhtumiga.

Sullivani sõnul kulub aga pool aastat kuni aasta, et saada selgust, kas USA administratsioonil on võimalik luua strateegilist dialoogi Venemaaga.

Julgeolekunõuniku hinnangul on raske ette kujutada, et Venemaaga on võimalik sõbraks saada, kuid täiesti reaalne on USA-le mittevajaliku eskaleerumise ohu vähendamine.