«Valitsusel on nüüd üks nädal aega. Peame kõnelusi oma koostööparteidega ning vaeme eri koosseisudes, milline tee valida. Minu peamine fookus on alati olnud, on ja jääb olema teha seda, mis on parim Rootsile,» lausus Löfven pressikonverentsil.