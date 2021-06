Valgevene opositsiooniliider tervitas uusi sanktsioone režiimile

USA kehtestas esmaspäeval koordineeritult Euroopa Liidu ja Suurbritanniaga sanktsioonid kümnetele Valgevene ametiisikutele. Sanktsioonid on seotud Ryanairi lennuki maanduma sundimisega Minskis. Euroopa Liidu välisministrid kiitsid ühtlasi heaks sanktsioonid Valgevene kesksete majandusharude vastu.

«See on selge sõnum režiimile, et me jätkame koostööd inimõiguste eest ning vägivalla ja seadusetuse vastu,» ütles Tsihhanovskaja Brüsselis uudisteagentuurile AFP antud intervjuus.