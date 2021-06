Kuuba koroonavaktsiin Abdala arvatakse olevat 92 protsenti tõhus

BioCubaFarma laboratoorium teatas esmaspäeval, et Abdala tõhususprotsent on 92,28.

Kuna Kuuba on aastaid kannatanud USA sanktsioonide all, ulatub kodumaiste vaktsiinide tootmise traditsioon seal tagasi 1980ndatesse.

Kuubal tuvastati esmaspäeval 1561 koroonanakkuse juhtu, mis on üks suuremaid ühe ööpäeva näitajaid suhteliselt vähese Covid-19 levikuga riigis. Saareriigis on seni tuvastatud üle 169 000 koroonahaigestumise ja 1170 inimest on selle tagajärjel surnud.