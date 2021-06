Hispaania valitsus andis armu üheksale vangistatud Kataloonia liidrile

Sáncheze sõnul loodab tema valitsus, et armuandmine sillutab tee leppimisele, kuid Hispaania parempoolne opositsioon on juba rünnanud seda otsust.

Separatistid on samuti armuandmist tauninud, öeldes, et see on vaid poliitiline trikk. Nad nõuavad täielikku amnestiat, mis lubaks kodumaale naasta ka neil, kes välisriikidesse pagesid.