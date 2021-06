Merkel ärgitas ELi riike reisireegleid rohkem koordineerima

Merkeli sõnul on probleemne, et nakkavama delta viirusetüve levides on reeglid endiselt ebaühtlased.

«Ma kahetsen, et me ei ole suutnud võtta liikmesriikide seas ühtseid meetmeid reisisoovituste osas. See jääb meid kummitama,» ütles ta päras kohtumist Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga.

Merkel tõi näiteks Portugali, kus valitsus oli sunnitud sel kuul lükkama uute nakkusjuhtude tõttu edasi Lissaboni ja veel kolme omavalitsuse taasavamise.

«Seda oleks saanud tõenäoliselt vältida ja seetõttu peame me rohkem tööd tegema,» lausus ta. «Me oleme viimastel kuudel häid edusamme teinud, kuid me ei ole nii kaugel, kui ma tahaks, et Euroopa Liit oleks.»

Von der Leyen tunnistas, et on delta variandi pärast mures. Ta lisas, et on vaid aja küsimus, millal see Euroopas peamiseks tüveks saab. Samas märkis ta, et Euroopa Liidus heakskiidetud vaktsiinid näivad viirusetüve vastu tõhusad olevat.

«On oluline, et me jätkaks vaktsineerimist nii kiiresti kui võimalik. See on võidujooks aja vastu selle delta variandiga.»

Samuti kiitis ta blokiülese koroonatõendi kasutuselevõttu, milles lepiti kokku mais.