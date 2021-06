Taliban hõivas Afganistani peamise piiriületuspunkti Tadžikistaniga

Kunduzi provintsinõukogu liige Khaliddin Hakmi ütles, et Taliban «vallutas Shir Khani sadama ja linna ning kõik kontrollpunktid piiril».

«Me olime sunnitud lahkuma kõikidest kontrollpunktidest,» lausus ta, lisades, et mõned sõdurid pagesid Talibani võitlejate eest üle piiri Tadžikistani.

Talibani kõneisik Zabihullah Mujahid kinnitas, et mässulised hõivasid piiriületuskoha Pyanji jõel.

Piiriületuskoht on 700 meetri pikkune ÜRO rahastatud sild, mis avati 2007. aastal eesmärgiga edendada kaubandust regioonis.

«Shir Khan Bandaris on kaubalaadungiga 150 veokit, kui see langes, ja me ei tea, mis neist sai,» ütles Kunduzi kaubandus- ja tööstuskoja kõneisik Massoud Wahdat.