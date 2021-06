Kimi õde: Ühendriikidel on dialoogi suhtes Põhja-Koreaga valed ootused

Põhja-Korea kõneluste eest vastutav USA diplomaat Sung Kim, kes viibib viiepäevasel visiidil Soulis, rõhutas esmaspäeval, et Washington on valmis Pyongyangi esindajatega kohtuma ükskõik kus, ükskõik millal ja ilma eeltingimusteta.

Joe Bideni valimise järel USA presidendiks on need kaks riiki pärast Donald Trumpi tormilist diplomaatiat ning kolme ajaloolist, kuid tulemusteta tippkohtumist, jäänud äraootavale positsioonile.

Nädalavahetusel tunnistas Põhi, et on taas silmitsi toidukriisiga.

Koroonaviiruse pandeemia eest kaitsmiseks on riik end isoleerinud ja seetõttu on kaubavahetus Pekingiga – selle majanduslik päästerõngas – aeglustunud, samal ajal kui kogu rahvusvaheline humanitaarabi peab toime tulema rangete piirangutega.

«Kordan, meie poliitika ei ole suunatud vaenulikkusele. See on suunatud lahendustele. Ja lõpuks on see seotud Korea poolsaare täielikult tuumarelvavabaks muutmisele,» lisas pressiesindaja.