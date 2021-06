Leht: Khashoggi tapnud eriüksuslased said väljaõppe USAs

Tema tapnud löögirühma neli liiget said väljaõppe Ameerika erajulgeolekufirmalt Tier 1 Group. Heakskiidu väljaõppele andis president Barack Obama valitsus 2014. aastal.

Louis Bremer kinnitas kirjalikus tunnistuses, et Tier 1 Group pakkus Saudi agentidele väljaõpet, kuid rõhutas, et väljaõppes keskenduti kaitsele ja see ei olnud seotud nende hilisemate jõhkrate tegudeg».