Berliin: Saksamaa näeb head võimalust Iraani tuumaleppe elustamiseks

«Mis puutub läbirääkimisi Viinis, need ei ole olnud kerged - see on olnud selge viimastel nädalatel,» ütles Maas Berliinis ühisel pressikonverentsil oma Saksa kolleegi Antony Blinkeniga.

«Sellele vaatamata me liigume iga läbirääkimiste vooruga sammhaaval edasi ning me eeldame, et (Iraani) presidendivalimiste kontekstis on hea võimalus viia need lõpule lähitulevikus.»