Briti minister: mingit Šoti iseseisvushääletust enne 2024. aastat ei tule

Minister Michael Gove, kes juhib Suurbritannia valitsusstrateegiat riigi nelja ajaloolise osa üle, väitis, et lähitulevikus pole uus hääletus tõenäoline.

«Ma ei näe seda,» ütles Gove, kes on ise rahvuselt šotlane, ajalehele Daily Telegraph, kui temalt küsiti, kas peaminister Boris Johnson võiks sellega nõustuda enne järgmisi Suurbritannia üldvalimisi.

«Rumal on nüüd rääkida referendumist, me alles taastume Covidist,» lisas ta.

«Mulle paistab see paremal juhul hoolimatu, halvemal juhul rumal, kui jutt viiakse põhiseadusliku lõhenemise peale samal ajal, kui rahvas ootab meilt, et me nende väljakutsetega toime tuleksime.»