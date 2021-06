Hispaanias leiti vanglast surnuna viirusetõrjetarkvara pioneer McAfee

«Ta leiti oma kambrist surnuna. Ilmselt on tegemist enesetapuga,» ütles Kataloonia kirdeosa vanglaameti pressiesindaja täpsustamata muidu üksikasju.

McAfee on olnud vanglas alates ajast, kui ta vahistati Barcelona lennujaamas 2020. aasta oktoobris. McAfee oli siis just minemas Istanbuli lennule.

Väljaanne Guardian kirjutas märtsis, et küberturbefirmaga 1980. aastatel oma rikkusele aluse pannud McAfee vastu on esitatud Ühendriikides ühtlasi süüdistus miljonite dollarite ulatuses krüptovaluutapettuses. Küberturbeguru ja tema ihukaitsjana töötanud meest süüdistatakse muu hulgas pettuses ja rahapesus. Süüdistused on seotud McAfee Twitteri kontoga, mille abil ta olevat manipuleerinud krüptovaluuta kursse.