ÜRO peasekretär kutsus üles jõudma üksmeelele Süüria humanitaarabis

ÜRO Julgeolekunõukogus põhjustavad lahkarvamusi eelkõige humanitaarabi piiriülese kohaletoimetamise mehhanismi töö laiendamise küsimusega. Lääneriigid peavad seda mehhanismi vajalikuks, sest see võimaldab toimetada abi Türgi kaudu Idlibi provintsi territooriumile, mille on hõivanud Süüria presidendi Bashar al-Assadi vastased. Venemaa on vastupidi selle vastu ja veendumusel, et parem on humanitaarabi toimetada Idlibi teiste Süüria provintside kaudu.