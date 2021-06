Afganistani valitsus võib kukkuda kuus kuud pärast USA lahkumist

Luureallikate sõnul võib Afganistani valitsus eesotsas president Ashraf Ghaniga kukkuda kuue kuni 12 kuu jooksul pärast seda, kui kogu USA sõjavägi on riigist välja viidud.

Varasemates analüüsides on prognoositud, et Afganistani valitsus võib pärast ameeriklaste lahkumist vastu pidada kaks aastat.

USA sõjavägi jälgib tähelepanelikult julgeolekuolukorda Afganistanis seoses islamiliikumise Taliban võitudega valitsusvägede vastu ajal, mil Ühendriikide üksused on riigist lahkumas, ütlesid kolmapäeval Ühendriikide kõrged sõjaväelased.

Staabiülemate ühendkomitee esimees Mark Milley ütles kongressis, et 81 piirkonnakeskust 419-st on mässuliste kontrolli all.