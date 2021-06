Briti mees andis 10 kuud järjest positiivse koroonaproovi

Dave Smith, pensionil sukeldumisinstruktor Lääne-Inglimaalt Bristolist, on andnud 43 korda positiivse koroonaproovi, olnud seitse korda haiglas ja oma matusteks kõik juba paika pannud.

Abikaasa Linda on olnud mehega koos kodus karantiinis.

«Me oleme juba palju kordi mõelnud, et sellest ta enam välja ei tule. See on olnud põrgulik aasta,» ütles Linda.