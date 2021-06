USA suursaadik naasis Moskvasse

«Mul on heameel olla tagasi Moskvas ja ma olen valmis töötama koos kogenud ja pühendunud meeskonnaga meie USA missioonis Venemaal, et edendada USA välispoliitikat Venemaal,» ütles Sullivan Interfaxile.

«Me peame tegema koostööd seal, kus see vastab meie mõlema huvidele, ja seal, kus on erimeelsused - ja meil on märkimisväärseid erimeelsusi - on tähtis avatud ja avameelne dialoog,» lisas Sullivan.