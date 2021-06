Briti peaminister kaitses sõjalaeva liikumist Mustal merel

Johnsoni sõnul «oli igati õige, et kaitseme seadust ja järgime navigatsioonivabadust nii, nagu me seda tegime».

Sõjalaev liikus «kõige lühemat marsruuti pidi ühest punktist teise», Ukrainast Gruusiasse, ütles Johnson, ja kordas, et ÜK keeldub tunnustamast Krimmi annekteerimist.

«See oli ebaseaduslik, need on Ukraina territoriaalveed, ja oli täiesti õige kasutada neid liikumiseks punktist A punkti B.»

«Selle hulgas on demokraatia, inimõigused, võrdsus, aga ka õigusriik ja navigeerimisvabadus,» lisas ta Vene «karuga» pragades.

Venemaa valitsus ütles, et piirivalve patrull-laev tulistas hoiatuslasud ja sõjalennuk Su-24 heitis Briti sõjalaeva teele neli pommi, enne kui alus Venemaa territoriaalvetest lahkus.

Kuid ÜK kaitseministeerium eitas igasuguseid hoiatuslaske, öeldes, et on arvamusel, et Venemaa «viis läbi laskmisõppusi» ja oli eelnevalt hoiatanud liikumise eest piirkonnas.