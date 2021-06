Giuliani kaotas ajutiselt advokaadilitsentsi New Yorgi osariigis

New Yorgi kohtu hinnangul oli Giuliani Trumpi advokaadina esitanud tõendatult valesid ja eksitavaid väiteid. Peamise põhjusena toodi välja Giuliani veendumus nagu oleks Trump eelmise aasta presidendivalimistel kaotanud valimispettuste tõttu.

Advokatuuri distsiplinaarkomisjon ütles avalduses Giuliani litsentsi peatamise kohta, et oli «ümberlükkamatuid tõendeid» selle kohta, et ta andis valetunnistusi nii kohtutele, avalikkusele kui seaduseandjatele, toetades teooriat, et Joe Biden saavutas valimisvõidu pettuse teel.