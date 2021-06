Tšehhi kaguosas sai tornaado läbi surma mitu inimest

«Kahjuks võime kinnitada, et on inimohvreid. Kuid ma ei saa esialgu teile täpset arvu öelda,» sõnas päästeteenistuse pressiesindaja Hedvika Kropackova uudisteagentuurile AFP.

Kropackova kinnitusel on ohvrite arv ühekohaline, kuid lisas, et kõik hinnangud on ennatlikud, sest inimesed on endiselt rusude all.