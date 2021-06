PM Nädal ⟩ Erki Loigom: kas salenev Kim Jong-un raputab Põhja-Korea alustalasid?

Põhja-Koread valitsev Korea Töölispartei värskendas toimimisprintsiipe. Partei dokumendis kajastatu määrab riigi sise- ja välispoliitilise kursi ning sel on ühiskonna igapäevasele toimimisele olulisem mõju kui põhiseadusel. Jaanuaris peetud Korea Töölispartei 8. kongressile järgnenud arvukate suurkogunemiste (pealinnas Pyongyangis on kevade jooksul tuhandete delegaatide osavõtul parteikongressi seatud eesmärke kinnitanud Sotsialistlik-Patriootiline Noorteliiga, Naisteliiga, kaubandusorganisatsioonid ja kohaliku tasandi parteiorganisatsioonid) lõppakordina kinnitas 4. juunil kogunenud partei keskkomitee poliitbüroo kongressil seatud eesmärgid ning kohendas juba mainitud partei toimimise alustalasid määral, millega stagneerunud režiimi dogmaatilist toimetamist pikalt jälginud asjatundjaid üllatada suudeti.

Korea Töölispartei toimimisprintsiibid on olulisim tekst Põhja-Korea poliitilises süsteemis. Dokument kirjeldab detailselt ning määratleb kogu riigi poliitilise süsteemi eesmärgid, prioriteedid, ideoloogia ning regulatsioonid nende saavutamiseks ja hoidmiseks, samuti on fikseeritud karistused. Kirjeldatud on partei hierarhiat valitsevast perekonnast rohujuuretasandi parteilaseni. Seetõttu on muudatused dokumendis oluline infoallikas, tajumaks režiimi (enda poolt soovitud) arengusuundi.