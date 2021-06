Pärast aastast pausi kogunes Austraalias Tasmaania saarel Hobartis taas umbes 1500 alasti inimest, et hüpata talvise pööripäeva puhul Derwenti jõkke. Postimehe toimetus heidab piltide abil pilgu aasta pikima ja lühima päeva tähistamisele nii lõuna- kui ka põhjapoolkeral ning teistelegi möödunud nädala meeldejäävamatele fotodele maailma eri paigust.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

«See on esimene kord, kui ma seda tegin,» rääkis uudisteagentuurile AP 31-aastane Brisbane’ist pärit Brady. «Oli tore näha, et siin oli nii palju inimesi. Kui sa sisse lähed, jooksed lihtsalt karjudes vette. Sa ei tunne tegelikult midagi, enne kui on liiga hilja. Nahk hakkab torkima.»