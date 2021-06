Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Saksamaad peetakse omamoodi eeskujuks, kui jutuks on saastava energiatööstusega lõpparve tegemine. Üksikasjalik plaan söeelektrijaamade ja -kaevanduste sulgemiseks sai sakslastele omase detailsusega paberile juba tunamullu. Euroopa suurima majandusega riigina jagatakse heldelt toetusi ning seda seejuures vähemalt pealtnäha suunatult ja läbimõeldult.

Saksamaal tegutsetakse sootuks teisiti kui naaberriigis Poolas, kus söetööstuse töötajad kogunevad teadmatuse tõttu sageli protestidele. Kuigi mõistetakse, et ühel hetkel tuleb tõenäoliselt söega lõpparve teha, ei tea poolakad, millal see juhtub ja millistel tingimustel. Sama lugu on Eesti põlevkivitööstusega. Lõpust kõneldakse, aga ebamääraselt.