Afganistani president kohtub Bideniga

Ghani loodab USA-lt lubadust aidata valitsust, mis on jäämas esmakorselt ligi kahekümne aasta jooksul ilma võõrvägede toetusest üha enesekindlamaks muutuva Talibani vastu.

Ameerika sõdurite lahkumiskuupäeva edasilükkamist tal loota ei ole.

Biden on andnud käsu tuua väed Afganistanist välja sissetungi ajendanud 11. septembri terrorirünnakute 20. aastapäevaks, sest on veendunud, et enamat ei ole võimalik seal saavutada.

Aprillis teatavaks tehtud vägede lõplik väljaviimine on kulgenud kiiresti ja arvatakse koguni, et 2500 sõjaväelast ja 16 000 lepingulist tsiviiltöötajat on Afganistanist läinud juba juulis.

«See visiit on esimene seoses jätkuvate kohustustega ja toetusega Afganistani rahvale ning Afganistani riiklikele kaitse- ja julgeolekujõududele,» ütles Valge Maja pressiesindaja Karine Jean-Pierre eile.

«President rõhutab ühtsuse ja sidususe vajadust ning et Afganistani valitsusel tuleb keskenduda suurimatele riigi ees seisvatele katsumustele.»

Ghani ja Talibaniga peetavate võimujagamiskõneluste juht Abdullah Abdullah saabusid Washingtoni neljapäeval, samal ajal jätkas Taliban Afganistanis pealetungi nii füüsiliselt kui propaganda vallas.

Ees ootav USA vägede lahkumine on jätnud Afganistani silmitsi määramatusega ning paljud kardavad 1996.-2001. aastal rahvale äärmiselt ranged islamiseadused peale surunud Talibani võimu naasmist.

Ajaleht Wall Street Journal kirjutas kolmapäeval USA luurekogukonna andmetele tuginedes, et Afganistani valitsus võib kukkuda kuue kuni 12 kuu jooksul pärast seda, kui kogu USA sõjavägi on riigist välja viidud.

Leidub siiski eksperte, kelle arvates see nii kiiresti ei lähe.

Olukorda võrreldakse USA vägede lahkumisega Vietnamist 1973. aastal. Kaks aastat hiljem pidi Lõuna-Vietnami valitsus, keda Washington oli toetanud, kommunistliku Põhja-Vietnami vägedele alistuma.

Afganistani liidrid Ghani ja Abdullah kohtusid eile USA lahkumise aeglustamist lootes kongressiliikmetega, kellest mitmed on Bideni otsuse vastu, ehkki vägede väljaviimisega sellega tegi algust juba tema eelkäija Donald Trump.

Senati vabariiklaste liider Mitch McConnell ärgitas pärast Afganistani juhtidega kohtumist Bidenit vägede väljaviimist edasi lükkama.

«President Bideni otsus USA väed välja viia jätab meie Afganistani partnerid üksipäini silmitsi ohtudega, mille tema enda tippnõustajad tunnistavad tõsiseks ja halvenevaks,» ütles McConnell.

Täna kohtuvad Ghani ja Abdullah Valges Majas Bideniga ja hiljem Pentagonis kaitseminister Lloyd Austiniga.

Biden kinnitab eeldatavasti, et Afganistan saab lubatud miljarditesse dollaritesse ulatuva abi ning kokku lepitakse ka korralduses, mis võimaldab USA-l jätta tsiviiltöötajad Afganistani, sest nende kohalolek on sealsete õhujõudude toimimiseks hädavajalik.

Ühendriigid on lubanud Afganistanile ka kolm miljonit doosi Johnson & Johnsoni koroonavaktsiini, mis peaks hakkama kohale jõudma järgmisel nädalal, ütles Jean-Pierre.

Rahvusvahelise kriisirühma Afganistani-ekspert Andrew Watkins ütles, et Ghani tahab iga hinna eest näidata, et temal kui riigijuhil on USA toetus.

«Ghani siseriiklik legitiimsus ei ole kuigi suur. Tema legitiimsus tuleneb ehk rahvusvahelisest tunnustusest ja toetusest rohkem kui ühestki teisest allikast või tegurist,» ütles Watkins.