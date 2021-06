Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Venemaal Punase väljaku idapoolsel küljel paiknev GUM kaubamaja on The Moscow Times andmetel olnud täis vaktsiinisoovijaid ka rekordiliselt kuumade ilmadega, sest linnpea otsusega kehtestatud sundvaktsineerimine ähvardab muidu paljud töökohast ilma jätta.

«Ma ei ole vaktsiinivastane, kuid ma lihtsalt ei arvanud, et mul seda vaja on, sest ma olen juba Covidi läbipõdenud,» ütles 31-aastane baarmen Aleksei The Moscow Timesile seistes pikas järjekorras vaktsineerimiskeskuse ees.